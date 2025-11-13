МВФ намерен вскоре начать обсуждение с Киевом программы его поддержки

Официальный представитель фонда Джули Козак отказалась прогнозировать, каким может быть объем программы для Украины

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) планирует вскоре начать обсуждение с Киевом возможности подготовки новой программы кредитной поддержки Украины. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель МВФ Джули Козак.

"Миссия, которая будет обсуждать потенциальную новую программу с Украиной, как ожидается, вскоре начнет работу. Обсуждения в рамках работы этой миссии будут концентрироваться на политике, призванной обеспечить макроэкономическую стабильность Украины, конечно, устойчивость [ее государственного] долга, а также продвижение структурной политики (по всей видимости, имелись в виду структурные реформы - прим. ТАСС). В этой структурной политике будет сильный акцент на реформах, направленных на мобилизацию внутренних доходов, и, разумеется, на укрепление госуправления и борьбу с коррупцией", - заявила представитель фонда.

По ее словам, "финансирование потенциальной новой программы включает два компонента и оба будут критически важными частями дискуссии". Первый компонент - это "внутренние усилия" Украины, в том числе заимствования на собственном рынке, "контроль над [государственными] расходами, включая заслуживающий доверия бюджет на 2026 год", пояснила Козак. "Вторая часть финансирования, которую команда [МВФ] будет обсуждать с властями [в Киеве] и иностранными партнерами, - это международная поддержка, прежде всего тот объем, на который можно будет рассчитывать при составлении программы, и обеспечение того, чтобы условия этой международной поддержки позволяли сохранить устойчивость [государственного] долга Украины", - отметила представитель фонда.

Она отказалась прогнозировать, каким может быть объем новой программы МВФ для Украины. "Что касается точных чисел. Обсуждения продолжаются, миссия очень скоро начнет работу, было бы преждевременно приводить оценки потребностей", - подчеркнула Козак.

Как признал 12 ноября еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, ввиду неплатежеспособности Украины и крайне высоких рисков невозврата Киевом кредитов, что ведет к очень высоким процентным ставкам, ЕС и МВФ более не могут привлекать коммерческие кредиты для этой страны, обслуживание которых также осуществляется за счет внешней финансовой помощи. По словам Домбровскиса, единственной возможностью финансирования Украины в 2026-2027 годах являются грантовые или безвозмездные схемы, для реализации которых страны ЕС могут попытаться экспроприировать активы России или самостоятельно брать госзаймы и обслуживать их, тратя деньги на Украину.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что вне зависимости от схемы, которой будет прикрыта экспроприация активов Москвы, это будет воровством. Посол предупредил, что ответные действия России "последуют немедленно" и заставят Запад "считать убытки".