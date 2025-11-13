В Петербурге откроют 20 новых заводов и две технологические долины

В новой промполитике упор сделан на достижение технологического лидерства и глобальной конкурентоспособности города

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Более 20 новых промышленных предприятий, 30 индустриальных парков и технопарков, федеральный центр робототехники "Сириус", а также две технологические долины откроют в Петербурге до 2030 года, сообщили в пресс-службе городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

"Такой проактивный подход к индустриальному будущему Петербурга позволит создать к 2030 году более 20 новых промышленных предприятий, 30 индустриальных парков и технопарков, 2 технологические долины, более 50 тысяч новых рабочих мест, а также запустить федеральный центр робототехники "Сириус", который появится на Васильевском острове", - говорится в сообщении.

Председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов отметил, что в новой промполитике упор сделан на достижение технологического лидерства и глобальной конкурентоспособности промышленности Петербурга.

В обновленной программе скорректированы подходы к реализации технологической, инвестиционной, финансовой, внешнеторговой, а также кадровой политики. Основная приоритеты - это развитие Особой экономической зоны, перезагрузка Технопарка, стимулирование инвестиционной активности через СПИК, РИП, МАИП, создание частных индустриальных парков и технопарков, расширение программ поддержки и потока привлеченных федеральных средств.

"Мы меняем приоритеты в пользу технологического развития. Обновленная промполитика города отвечает задачам новой экономики, требующей выстраивание высокотехнологичных отраслей, научного поиска и внедрения инноваций. Переход к новой модели развития промышленности мы начали уже в этом году и те результаты, которые мы видим, говорят, что мы на правильном пути", - отметил Александр Ситов.