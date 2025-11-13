Псковская область направит 3 млрд рублей на модернизацию здравоохранения

Около 300 млн пойдут на переоснащение Детской областной клинической больницы

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

ПСКОВ, 13 ноября. /ТАСС/. Около 3 млрд рублей направят на модернизацию первичного звена здравоохранения в Псковской области в ближайшие четыре года. Об этом заявила министр здравоохранения региона Марина Гаращенко на рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым.

"Мы вошли в топ регионов, которые утвердили свою программу модернизации первичного звена здравоохранения на 2026-2030 годы. Финансирование составит более 3 млрд рублей. На эти средства планируется приобрести почти 30 автомобилей, оснастить медорганизации около 2,7 тыс. единиц оборудования, возвести почти 40 модульных конструкций и провести капитальный ремонт в 58 учреждениях здравоохранения", - сказала Гаращенко.

В текущем году на модернизацию первичного звена уже предусмотрено более 650 млн рублей в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". За счет этих средств приобретено 20 единиц автомобильного транспорта на 28 млн рублей, которые уже работают в отрасли. Медицинские организации получили около 2,5 тыс. единиц нового оборудования на сумму 260 млн рублей. Все выделенное финансирование было полностью законтрактовано в установленные сроки.

Значительные средства были направлены на развитие инфраструктуры первичного звена здравоохранения. В регионе уже установлены 37 фельдшерско-акушерских пунктов модульного типа, ведется их благоустройство и оснащение. Врачебные амбулатории появились в деревнях Карамышево и Родина, а в Середке работы будут завершены в ближайшее время. Капитальный ремонт успешно проведен на 28 объектах здравоохранения по всей области.

Отдельное внимание на встрече уделили реализации федерального проекта "Охрана материнства и детства" национального проекта "Семья". В 2025 году в регионе завершается оснащение и организация пяти женских консультаций в структуре больниц. Они будут работать в Дедовичах, Стругах Красных, Великих Луках, Острове и Невеле, что улучшит доступность медицинской помощи для женщин в разных районах области.

В 2026-2028 годах акцент будет сделан на совершенствовании материально-технической базы ключевых учреждений региона с общим финансированием более 600 млн рублей. В оснащении будут участвовать Псковский клинический перинатальный центр с филиалом "Великолукский родильный дом". К закупке и поставке планируется более 600 единиц современного медицинского оборудования для этих учреждений. В 2027 году регион приобретет два мобильных передвижных комплекса для Псковской детской городской поликлиники и великолукского филиала Детской областной клинической больницы. Около 300 млн рублей будет направлено на переоснащение Детской областной клинической больницы, что позволит существенно повысить качество медицинской помощи детскому населению области.