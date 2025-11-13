В ГД внесли законопроект об уведомлении через "Госуслуги" о подписании кредита

Для этого банки и МФО должны будут передавать в бюро кредитных историй сведения о подписании заемщиком индивидуальных условий кредитного договора

Редакция сайта ТАСС

© Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять граждан через портал госуслуг о подписании кредитного договора. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, кредитные и микрофинансовые организации должны уведомлять заемщика о подписании индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа). Если на договор распространяется "период охлаждения", необходимо уведомить о возможности отказа от договора в этот период и предоставить контактные данные кредитора для отказа через "Единый портал государственных услуг".

Для этого банки и МФО должны будут передавать в бюро кредитных историй сведения о подписании заемщиком индивидуальных условий кредитного договора (займа). Если действует "период охлаждения", потребуется сообщать о праве отказа от кредита и контактных данных кредитора.

Квалифицированное бюро кредитных историй, в свою очередь, обязано направить через госуслуги субъекту кредитной истории - физлицу информацию о договоре потребительского кредита (займа) при наличии у него подтвержденной учетной записи на "Госуслугах".

"Актуальность предлагаемых законопроектом изменений обусловлена необходимостью в дополнительном оперативном информировании заемщика о факте подписания им индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа) и контактных данных кредитора, по которым заемщик может отказаться от получения потребительского кредита (займа)", - отмечается в пояснительной записке.