Чистая прибыль "Новиком" по РСБУ за девять месяцев составила 22,3 млрд рублей

Чистый процентный доход составил 38,7 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль банка "Новиком" (входит в холдинг "РТ-Финанс" - центр компетенций финансовых услуг госкорпорации "Ростех") по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - сентябрь 2025 года составила 22,3 млрд рублей - на уровне аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Активы банка на отчетную дату составили 1,03 трлн рублей, что сопоставимо с показателем на начало года. Собственные средства (капитал банка) за девять месяцев выросли на 6,7% - с 118,5 млрд рублей до 126,4 млрд рублей.

Чистый процентный доход составил 38,7 млрд рублей, а чистые комиссионные доходы - 1,1 млрд рублей.

"Финансовые результаты "Новикома" подтверждают эффективность одобренной акционерами стратегии - работать на опережение запросов промышленности и поддерживать технологическое развитие страны. В качестве ключевого звена финансовой системы госкорпорации "Ростех" мы видим свою задачу не только в обеспечении предприятий доступными ресурсами, но и в создании устойчивой финансовой экосистемы, способствующей росту промышленного потенциала России", - прокомментировала финансовые итоги председатель правления банка Елена Георгиева.

Общее собрание акционеров банка приняло решение о выплате дивидендов за 2024 год в размере 10,9 млрд рублей.