"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Совкомбанк лизинга" на уровне "ruAA-"

Он отражает высокий уровень кредитоспособности компании и минимальную вероятность дефолта в среднесрочной перспективе

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российское рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Совкомбанк лизинга" на уровне "ruAA-", прогноз по рейтингу - "стабильный". Об этом сообщается в пресс-релизе Совкомбанка.

Присвоенный рейтинг отражает высокий уровень кредитоспособности компании и минимальную вероятность дефолта в среднесрочной перспективе. Стабильный прогноз предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в течение ближайших 12 месяцев.

"Подтверждение рейтинга на высоком уровне является признанием надежности нашего бизнеса и эффективности стратегии, которую мы последовательно реализуем в текущих рыночных условиях. Несмотря на временное давление на качество активов в отдельных сегментах, мы сохраняем устойчивую финансовую позицию благодаря поддержке акционера и сфокусированной работе по оптимизации операционной деятельности. Завершение процесса реорганизации и интеграции приобретенных компаний позволит нам укрепить рыночные позиции и улучшить ключевые финансовые показатели в среднесрочной перспективе", - отметил генеральный директор "Совкомбанк лизинга" Алексей Казак.

Ключевым фактором, поддержавшим рейтинг на прежнем уровне, является поддержка со стороны материнской структуры - Совкомбанка.