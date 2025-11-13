Стоимость фьючерсов на драгметаллы демонстрирует снижение

По состоянию на 20:00 мск, стоимость золота торговалась на уровне $4 211,3 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы - платину, палладий, золото и серебро - на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex (подразделение NYMEX) демонстрирует снижение от 0,05 до 1,55%, следует из данных торговой площадки.

По данным на 19:45 мск, цена фьючерса на палладий с поставкой в декабре 2025 года на NYMEX находилась на уровне $1 482,5 за тройскую унцию (-1,51%), а фьючерс на платину с поставкой в январе 2026 года на NYMEX снижался на 1,02%, до $1 614,7 за тройскую унцию. В то же время стоимость золота с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex составляла $4 202,4 за тройскую унцию (-0,27%), а фьючерс на серебро на Comex находился на уровне $52,98 за тройскую унцию (-0,88%).

По состоянию на 20:00 мск, стоимость золота замедлила снижение и торговалась на уровне $4 211,3 за тройскую унцию (-0,05%), а цена на серебро также немного замедлила снижение до $53,08 за тройскую унцию (-0,71%). В то же время фьючерс на палладий снижался до $1 482 за тройскую унцию (-1,55%), а фьючерс на платину - до $1 618,2 за тройскую унцию (-0,81%).