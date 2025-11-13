Второй импортозамещенный МС-21 пролетел 4300 км из Иркутска в Жуковский

Время полета составило 6 часов 15 минут, он проходил на высоте около 11 тыс. м со скоростью 800 км/ч

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 преодолел 4 300 км, совершив беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский для сертификационных испытаний, сообщил летчик-испытатель Олег Мутовин.

"4 300 км по трассе у нас дистанция получилась, израсходовали 15 тонн топлива", - сказал он в видеокомментарии, опубликованном Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). По его словам, пилоты после взлета включили автопилот и шли по трассе с автопилотом.

"Замечаний никаких нет по работе ни систем управления, которые у нас теперь наконец-то полностью отечественные, ни других полетных систем", - отметил командир экипажа Андрей Воропаев.

В летно-испытательном и доводочном комплексе ПАО "Яковлев" специалисты подготовят лайнер, а затем он приступит к сертификационным испытаниям в рамках программы импортозамещения.

Как отмечала ОАК, скоро самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами.