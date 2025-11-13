Пензенская область приблизилась к историческому максимуму по сбору зерна

Урожай зерновых составил 3,4 млн тонн

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 13 ноября. /ТАСС/. Аграрии Пензенской области собрали в 2025 году 3,4 млн тонн зерна, приблизившись к историческому максимуму. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

"Год богат на урожаи, планируем установить четыре аграрных рекорда. <…> По сбору зерна приблизились к историческому максимуму за последние 50 лет - собрано более 3,4 млн тонн", - сообщил Мельниченко.

Кроме того, по словам главы региона, в Пензенской области вырастили рекордные в регионе и Приволжском федеральном округе (ПФО) 300 тыс. тонн соевых бобов. Также область побила собственный рекорд по урожаю сахарной свеклы. В 2025 году собрано 2,8 млн тонн, что на 830 тыс. тонн больше урожая 2024 года. Ожидается также рекордный урожай подсолнечника - 700 тыс. тонн, это превышает показатели последних пяти лет. В области также начала работать запущенная в 2025 году региональная программа по картофелеводству - собрано 330 тыс. тонн картофеля, что превышает показатели 2024 года на четверть.

По словам главы региона, в 2025 году Пензенская область вовлекла в сельхозоборот 10 тыс. гектаров земель, за пять лет показатель вовлеченных сельхозземель составил более 100 тыс. гектаров, что практически соответствует показателям советских лет.

"Поручил министру [сельского хозяйства Пензенской области] лично контролировать, чтобы средства господдержки были доведены до аграриев в полном объеме. Будем продолжать работу по возврату в оборот неиспользуемой пашни, чтобы сохранить высокие показатели производства сельхозкультур в следующем году", - добавил Мельниченко.