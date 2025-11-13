В Калининградской области начали производить кузова инновационного транспорта

Новые самосвалы должны повысить эффективность грузоперевозок

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Калининградский машиностроительный завод Grunwald развернул производство новой модели строительного самосвала. Он должен повысить эффективность грузоперевозок и снизить негативное воздействие на дорожное полотно, сообщили в пресс-центре правительства Калининградской области.

"Новая модель под индексом Gr.T27-AB разработана для перевозки нерудных материалов - песка, щебня, гравия, песчано-гравийной смеси и других. Конструктивной особенностью самосвала является рама из высокопрочной стали и облегченный кузов из алюминия, что позволило снизить собственную массу техники до 5 750 кг. Благодаря этой инновации новая модель обеспечивает значительное снижение нагрузки на дорожное покрытие при сохранении легальной грузоподъемности", - сказано в сообщении.

Как отметили в компании, разработка позволит решить ключевые задачи отрасли - это снижение нагрузки на дорожное покрытие, соблюдение нормативных требований весогабаритного контроля и повышение эффективности грузоперевозок. "Внедрение данной модели в эксплуатацию имеет важное значение для развития транспортно-логистической отрасли и сохранения дорожной инфраструктуры Калининградской области. Усиление государственного контроля за весогабаритными параметрами в комбинации с распространением нового инновационного грузового транспорта позволит улучшить качество дорог и повысить уровень безопасности на региональных автомобильных магистралях", - сказано в сообщении.

Компания Grunwald является российским производителем коммерческого транспорта, включая полуприцепы, прицепы и грузовые надстройки. Общее количество выпущенных компанией транспортных средств превышает 20 тыс. единиц. За 18 лет существования бренд организовал и запустил промышленное производство на пяти площадках. В феврале в индустриальном парке "Храброво" заработала вторая очередь производства кузовов для полуприцепов.