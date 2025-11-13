Минпромторг выделит Вологодской области 200 млн рублей

Средства предназначены для регионального Фонда развития промышленности

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Минпромторгу выделят из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 200 млн рублей для предоставления Вологодской области. Средства предназначены для регионального Фонда развития промышленности и поддержки малого и среднего предпринимательства, сказано в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2025 году Минпромторгу России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 200000 тыс. рублей на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области в целях софинансирования расходных обязательств <...>, возникающих при реализации мероприятия по докапитализации автономного учреждения <...> "Фонд развития промышленности и поддержки малого и среднего предпринимательства Вологодской области", - сказано в сообщении.

Согласно документу, выделенные средства должны помочь фонду добиться результатов в 2025 году. Так, при его содействии должно быть реализовано не менее пяти проектов. Размер инвестиций в основной капитал в рамках инициатив, реализованных при содействии фонда, должен составить не менее 777 млн рублей.

"Объем отгруженных субъектами деятельности в сфере промышленности товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" в рамках проектов, реализованных при содействии фонда, - не менее 1880 млн рублей", - сказано в сообщении.

Согласно распоряжению, Минпромторг РФ должен не позднее 30 календарных дней после издания распоряжения обеспечить заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету региона. Кроме того, министерству необходимо осуществить контроль за целевым и эффективным использованием ассигнований. Представить доклад правительству об этом требуется до 1 февраля 2026 года.