В Мордовии планируют направить более 6 млрд рублей на капремонт школ и лагерей

В регионе продолжается работа по созданию современных условий обучения и воспитания

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Мордовии планируют за два года направить более 6 млрд рублей из федерального и республиканского бюджета на капремонт школ и лагерей. Об этом сообщил глава Мордовии Артем Здунов в ходе оглашения послания Госсобранию республики.

"В течение двух лет на капитальный ремонт 69 зданий учреждений образования и объектов летнего отдыха будет направлено свыше 6 млрд. рублей из федерального бюджета и более 300 млн. рублей - из бюджета республики. Это улучшит условия почти 30 тыс. человек (четверти всех обучающихся республики). Подобных объемов строительно-ремонтных работ в системе образования Мордовии ранее никогда не было", - сказал Здунов.

По его словам, в Мордовии продолжается активная работа по созданию современных условий обучения и воспитания в детских садах, школах, колледжах и техникумах, детских лагерях. На начало действия федеральной программы в капитальном ремонте нуждалась половина зданий образовательных организаций республики, включая детские сады и техникумы. За пять лет удалось снизить этот показатель на половину, а в следующую пятилетку власти планируют привести в соответствие современным требованиям еще четверть образовательных организаций.