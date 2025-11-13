Статья

"Хайтек: Навыки будущего". Заинтересовать человека и испытать технологию

Важнейшим фактором достижения технологического лидерства страны является подготовка высококвалифицированных и мотивированных работников - инженеров и квалифицированных рабочих в передовых отраслях. О том, как это обеспечить, говорили на пленарном заседании устроители 12-го международного чемпионата высокотехнологичных профессий "Хайтек: навыки будущего", который проходит 10-14 ноября в Екатеринбурге.

Чемпионат проводится ежегодно с 2014 года Минпромторгом РФ совместно с правительством Свердловской области и Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке крупнейших промышленных корпораций. Оператором соревнований выступает Агентство развития профессионального мастерства (АРПМ).

"Это крупнейшие в стране соревнования профессионального мастерства для специалистов предприятий промышленности и стратегической инфраструктуры. Важно, что уже 12 лет постоянным местом проведения чемпионата является Екатеринбург - промышленный центр России, город, богатый историей, трудовыми традициями и сильной научной школой. В этом году чемпионат проходит по 41 специальности. Свое мастерство показывают сварщики и электромонтажники, химики и робототехники, токари и инженеры”, - отметил в приветственном слове участникам пленарного заседания полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Целями чемпионата являются повышение уровня квалификации персонала, а также выявление и внедрение перспективных технологий. В качестве его задач поставлены определение вектора технологического развития отраслей, сопоставление и повышение квалификаций персонала и производительности труда, развитие межотраслевого экспертного сообщества и многое другое, включая профессиональный рост и развитие карьеры его участников.

Гвоздями программы этого года являются пилотный проект в рамках нацпроекта по обеспечению технологического лидерства по направлению "Беспилотные авиационные системы" и фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи.

Простроить линейку, чтобы не потерять заинтересованность

Человеческий фактор находился в центре внимания участников пленарной сессии - в тесной связи с развитием технологий.

“Нам важно так линейку простраивать, чтобы у нас заинтересованность молодого человека, когда он приходит к нам на предприятие, потом не терялась”, - отметил директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Александр Вайно.

Он выделил три основных аспекта, которые АСИ видит в качестве эффективных инструментов повышения производительности труда: региональный, отраслевой и профессионально-квалификационный.

"Ключевой аспект развития региона в целом - это информированность, в первую очередь, молодого поколения (во вторую - не очень молодого) о тех возможностях, которые имеются в регионе для построения карьерного роста. Крайне важно, чтобы человек понимал, что он будет иметь здесь определенное, качественное будущее. Купить квартиру, создать семью и накопить на пенсию", - рассказал Вайно.

Здесь АСИ ведет большую работу с коллегами из ключевых министерств - Минпромторга, Минпроса, Минобрнауки, Минтруда РФ по "маршрутизации выпускников на ключевые региональные предприятия".

Как подчеркнул Вайно, не нужно скрывать от молодого человека, заканчивающего учебу, что у него есть выбор: пойти в сервисную экономику, где выше заработная плата на старте и где ближе - зарплатный потолок (что, по словам Вайно, очень мало кто понимает). Либо - на приоритетное промышленное предприятие, где зарплата сначала будет ниже - и это надо откровенно говорить. Но зарплатный потолок там достаточно далеко, и есть огромное количество и социальных возможностей - то, что предоставляет сейчас государство.

Профессиональная навигация

В качестве отраслевого аспекта Вайно выделил пять ключевых отраслей, где страна испытывает потребность в кадрах. Промышленность, сельское хозяйство, энергетика, строительство и, "конечно же", IT-направления, где недостаток именно в высококвалифицированных кадрах. "Один из вариантов, который мы с коллегами из Минтруда и Минпромторга тестируем - профессиональная навигация на предприятия", - рассказал он.

Что касается профессионально-квалификационного аспекта, то здесь Вайно и упомянул чемпионат. "Зачем мы проводим "Хайтек"? Это форма "среза компетенций" в промышленности по России в целом. Какой уровень есть у специалистов, что нам нужно дорастить и в какой парадигме это выстроить", - пояснил он.

Среди многочисленных функций чемпионата Вайно отметил обмен и компетентностными профилями, и новыми формами подготовки, и технологиями. "Когда начинался Хайтек, мы очень отставали от уровня зарубежных коллег. Сейчас мы можем говорить, что чемпионатное движение с точки зрения результативности очень сильно повысило уровень компетенции наших специалистов на предприятиях, и это может стать уже визитной карточкой РФ в целом на будущее", - рассказал эксперт.

На будущий год, по словам Вайно, планируется формирование на базе Хайтека децентрализованной лаборатории, где вместе с международными участниками из 15 стран можно будет работать над задачами, которые стоят перед нашими государствами в целом.

Ценный опыт Росатома

Заместитель генерального директора ГК "Росатом" по персоналу Татьяна Терентьева также подчеркнула, что лидерство обеспечивает именно человек. А в воспитании и мотивации человека Росатом - ключевой партнер "Хайтека" - имеет богатейший опыт. "Если говорить об экосистеме, которую нам удалось выстроить за последние 12 лет, это детский сад - школа - колледж - вуз - предприятие", - напомнила Терентьева.

Росатом имеет более 250 партнерских школ с атомными и инженерными классами, 12 колледжей профессионалитета, консорциум из 21 опорных вузов во главе с МИФИ. Внутри Росатома две мощные академии - Корпоративная и Техническая.

"И ядро этой экосистемы - чемпионатное движение. С момента его инаугурации 12 лет назад в Екатеринбурге чемпионат занял центральное место в нашей образовательной экосистеме", - подчеркнула Терентьева. "Хайтек" - это площадка, которая собирает всех участников экосистемы: школьники, студенты колледжей и вузов, преподаватели и администрация региона, руководители предприятий и родители студентов.

Для школьников чемпионат дает, по словам Терентьевой, "мощнейшую площадку профориентации". В целом же, он "поднимает уровень компетенции всех", обеспечивает "мощнейший социальный лифт профессионального и карьерного развития". И дает обратную связь: по его результатам дорабатываются образовательные программы, происходит "выставка и продвижение технологий и оборудования".

Важно, что руки и мозги здесь

"Хайтек" должен быть тем инструментом, где можно испытывать новые компетенции, проверять подходы к решению новых технологических задач, которые раньше не ставились перед предприятиями", - отметил директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский.

Он напомнил, что потребность в кадрах, которая "сформирована предприятиями по национальным проектам" - это порядка миллиона человек, "где-то 950 тысяч до 2030 года". Среди отраслей, которые нуждаются в этих кадрах - машиностроение, в том числе производство всего транспорта, особенно беспилотные авиасистемы.

"Для нас как для промышленного региона очень важно, что это происходит здесь: что эти компетенции здесь, что эти руки здесь, что эти мозги здесь, они собираются каждый год", - подчеркнул заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Он отметил, как приятно видеть ребят, которые в прошлые годы были конкурсантами "Хайтека", а потом вышли в наставники.

Иностранная участница, член Совета директоров Национального Агентства исследований и инноваций Республики Индонезия г-жа Три Мумпуни отметила, что в индонезийской индустрии сейчас выделены несколько приоритетов: и первый из них - это энергетика, где в первую очередь развиваются зеленые технологии, но, их мощностей не хватает. "Мы нацелились на ядерные технологии и обсуждаем с Росатомом, как нам развивать атомные электростанции", - рассказала Мумпуни.

Также Мумпуни упомянула передовые технологии сельского хозяйства (в том числе и ядерные) и медицину, где также заключено соглашение с Росатомом о развитии онкологии с использованием радиофармпрепаратов. "Очень важно, чтобы Россия и Индонезия вместо создали то, что может служить человечеству, но и в то же время сохранять нашу экологию", - подчеркнула гостья из Индонезии.

В качестве важнейших факторов развития индустрии и обеспечения технологического лидерства страны спикеры и участники пленарной сессии выделили следующее: "Люди, желания, мотивация, энергия, человеческий, социальный, духовный и финансовый капитал, кооперация, человекоцентричность".