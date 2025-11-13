На развитие промышленности Тамбовской области выделили 150 млн рублей

Деньги должны поступить в региональный бюджет в 30-дневный срок

ТАМБОВ, 13 ноября. /ТАСС/. Федеральное правительство выделило субсидию в 150 млн рублей на софинансирование расходных обязательств Тамбовской области по докапитализации регионального Фонда развития промышленности, следует из опубликованного в четверг распоряжения.

"Выделить в 2025 году Минпромторгу России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 150 млн рублей на предоставление из федерального бюджета <...> субсидии в целях расходных обязательств Тамбовской области, возникающих при реализации мероприятия по докапитализации Фонда развития промышленности Тамбовской области", - говорится в тексте постановления.

Там отмечается, что в 2025 году регион смог реализовать не менее пяти проектов при привлечении не менее 40 млн рублей инвестиций в основной капитал, а также обеспечить объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг на сумму не менее 36 млн рублей.

Деньги должны поступить в региональный бюджет в виде субсидии в 30-дневный срок. Эффективность использования бюджетных ассигнований проверят в срок до 1 февраля 2026 года.