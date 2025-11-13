В Оренбурге ввели план "Ковер"

Аэропорт не принимает и не отправляет самолеты

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Угроза атаки БПЛА объявлена в Оренбургской области, в областном центре введен план "Ковер". Работа аэропорта временно ограничена, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Солнцев.

"На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Введен режим воздушных ограничений - план "Ковер" в Оренбурге. На данный момент аэропорт временно не принимает и не отправляет воздушные суда", - проинформировал он.