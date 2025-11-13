Минцифры может запустить эксперимент по онлайн-продаже вина в середине 2026 года

Замминистра цифрового развития Олег Качанов отметил, что проведение эксперимента возможно благодаря прямой биометрии и интегрированной в Единую биометрическую систему фотографии в цифровом документе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ планирует запустить эксперимент по продаже российского вина через маркетплейсы во втором-третьем кварталах 2026 года. Об этом в рамках форума "Цифровые решения" сообщил замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов.

"Дистанционная продажа алкоголя. Наверное, самый, так сказать, такой волнующий бизнес вопрос, потому что вокруг него топчутся лет пять без особого успеха. <...> Президент [РФ Владимир Путин] дал соответствующее указание, которое говорит о том, что мы должны в режиме экспериментальном, в следующем году попробовать запустить дистанционную продажу российского алкоголя на российских торговых площадках с соблюдением требований по идентификации. <...> Поскольку, технически мы к этому уже готовы, то первые технические решения уже можно будет применить. В соответствующих маркетплейсах и у курьеров, и во втором квартале, в третьем квартале мы, собственно, проведем этот эксперимент с выбранными пилотами", - сказал Качанов.

Он отметил, что технически это возможно благодаря двум уже существующим механизмам. Первый - это прямая биометрия, интегрированная в Единую биометрическую систему (ЕБС). Второй - фотография в цифровом документе, подтвержденная в ЕБС. При оформлении заказа и в момент вручения товара будет проводиться верификация личности покупателя. "Мы рассчитываем по нашим планам, что в первом квартале следующего года мы наконец все необходимую нормативную обвязку для этого эксперимента уже выпустим", - добавил Качанов.

В сентябре руководитель Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий рассказал о создании сервиса для покупки энергетических напитков и российского вина через интернет.

В 2021 году Министерство финансов предложило провести эксперимент по онлайн-продаже российского вина в Москве, Подмосковье и Мордовии. Чтобы участвовать в этом эксперименте, компании должны были иметь разрешение на производство, хранение, доставку и продажу алкоголя. Также нужно было заключить договор с "Почтой России".

В январе 2025 года министр финансов Антон Силуанов сообщил, что пока онлайн-продажа вина не будет запущена, так как по этому вопросу нет единого мнения. Минздрав и Роспотребнадзор продолжают выступать против.