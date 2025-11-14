"Алмаз-Антей": экспортные варианты техники ПВО модернизируют с учетом опыта СВО

Как отметил заместитель гендиректора концерна Вячеслав Дзиркалн, "жизнь показала, что боевой потенциал большинства изделий до конца не раскрыт"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" модернизирует для иностранных заказчиков комплексы ПВО с учетом опыта специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора концерна Вячеслав Дзиркалн в преддверии международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 в Дубае.

"Концерн в рамках собственного права, как субъект ВТС (военно-технического сотрудничества - прим. ТАСС), предлагает варианты модернизации ранее поставленной техники, в том числе и с учетом опыта СВО. Однако хочу еще раз подчеркнуть: жизнь показала, что боевой потенциал большинства изделий до конца не раскрыт. На деле очень много значит и персональный опыт, наработанный экипажами техники в ходе СВО", - сказал заместитель главы концерна.

Дзиркалн отметил, что навыки бойцов СВО оказывают заметное влияние на успешность результата при отражении воздушных ударов противника. Будущие специалисты ПВО, проходящие обучение в вузах России, получают знания уже с учетом этого опыта.