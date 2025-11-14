NYT: США готовят исключения из пошлин, чтобы сдержать рост цен на продукты

Из-под действия тарифов могут быть выведены продукты, импортируемые из стран, которые пока не заключили с Вашингтоном торговые соглашения, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Администрация американского лидера Дональда Трампа может объявить о масштабных исключениях из действующих пошлин в связи с ростом цен на продукты в США. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Читайте также

Тарифы "трудолюбивого медведя": зачем США рушат торговый режим, созданный под их диктовку

По их сведениям, мера может затронуть некоторые из так называемых ответных пошлин, которые были введены США в апреле, причем из-под действия тарифов могут быть выведены продукты, импортируемые из стран, которые до сих пор не заключили с Вашингтоном торговые соглашения.

Ранее на этой неделе министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон в ближайшие несколько дней объявит о мерах по снижению цен в стране на часть продуктов сельскохозяйственной области, включая кофе и бананы. The New York Times в свою очередь уточняет, что исключения из пошлин могут распространяться в том числе на импортируемую говядину и цитрусовые.

Издание напоминает, что в сентябре Трамп поручил министру торговли Говарду Латнику и представителю США на торговых переговорах Джеймисону Гриру определить, для каких из не производимых в США товаров сделать исключения из пошлин. Теперь же из-под действия тарифов может быть выведена и продукция, которая производится на американской территории. Газета отмечает, что эти меры противоречат планам президента США поддерживать местное производство и что окончательное решение Трампом принято еще не было.