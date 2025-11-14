Владелец бренда "Кириешки" подал в суд из-за порочащих его сведений

Суд принял заявление Дениса Штенгелова к рассмотрению

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Владелец бренда "Кириешки" Денис Штенгелов, чьи акции по решению суда переданы государству, подал в арбитражный суд Томской области заявление о распространении порочащих его сведений, говорится в документах суда.

Ранее сообщалось, что суд изъял в доход государства имущество владельца бренда "Кириешки" и признал экстремистским объединением Штенгелова и его отца Николая.

"Штенгелов Денис Николаевич обратился в Арбитражный суд Томской области с заявлением в порядке главы 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ о признании не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведений о нем, распространенных в сети "Интернет", - говорится в документе.

Суд принял заявление Штенгелова к рассмотрению и привлек к участию в деле в качестве заинтересованного лица Генеральную прокуратуру.