Трутнев: территория Нижнеленинское - Тунцзян интересна для сотрудничества в рамках МТОР

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Примостовая территория Нижнеленинское - Тунцзян вызывает интерес у иностранных компаний для сотрудничества в рамках международной территории опережающего развития (МТОР). Об этом ТАСС сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Наибольший интерес к реализации проектов в рамках международных ТОР, естественно, проявляют страны Азиатско-Тихоокеанского региона. У нас уже есть целый ряд заявок. Конечно, вызывает интерес примостовая территория Нижнеленинское - Тунцзян", - сказал вице-премьер.

Трутнев отметил, что Амурская область обладает привлекательными территориями для сотрудничества в рамках МТОР, в том числе в сельскохозяйственной сфере.

Мостовой переход Нижнеленинское - Тунцзян через Амур стал первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Строительство было реализовано в рамках соглашения, заключенного между правительствами двух стран в 2008 году. Мост ввели в эксплуатацию в 2022 году.