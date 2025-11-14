Объем экспорта Подмосковья по итогу 2025 года может превысить $19,5 млрд

Это рекордный показатель для региона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Совокупный объем экспортируемой продукции подмосковных производителей по итогам 2025 года может вырасти на 7% по отношению к показателям 2024 года и превысить отметку в $19,5 млрд. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Наши компании ведут активную деятельность по экспорту своей продукции, наращивая объемы с каждым годом. В настоящее время мы прогнозируем, что показатели 2025 года могут составить более $19,5 млрд - это рекордный показатель для нашего региона", - сказала Зиновьева.

По ее словам, в 2024 году Московская область экспортировала товаров на $18,2 млрд, а еще годом ранее показатель составлял $13,1 млрд.

Она добавила, что подмосковные производители экспортируют продукты питания, косметику и парфюмерию, товары для животных и многое другое. Помощь в экспорте региональным производителям оказывает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Среди его услуг - организация выставок, поиск покупателей, сертификация, создание сайтов и многое другое. Так, по итогам 2025 года более 1 тыс. компаний получили услуги фонда, а свыше 100 компаний при его поддержке заключили контракты на экспорт.

Зиновьева добавила, что ключевыми направлениями экспорта являются Белоруссия, Казахстан, ОАЭ, Турция и Китай.