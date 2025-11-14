Трутнев: в ДФО нужно снижать затраты на строительство генерирующих мощностей

Вице-премьер РФ отметил, что это необходимо для ускорения создания энергетических мощностей, снижая все издержки

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Затраты на строительство генерирующих мощностей необходимо снижать на Дальнем Востоке. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"На последней встрече с министром энергетики Сергеем Цивилевым мы обозначили ряд направлений, над которыми мы будем работать. Например, необходимо снижение затрат на строительство генерирующих мощностей", - сказал вице-премьер.

Трутнев отметил, что это нужно сделать для ускорения создания энергетических мощностей, снижая все издержки.

К 2030 году электропотребление макрорегиона прогнозируется с ростом на 30%, что также вдвое превышает среднероссийский показатель. Вместе с тем ряд факторов ограничивает дальнейшее развитие экономики макрорегиона. К 2030 году официальный дефицит энергомощностей на Дальнем Востоке составит не менее 3,3 гигаватта. Правительством ранее приняты решения по строительству новых объектов генерации, которые обеспечат покрытие дефицита почти на 1 гигаватт.