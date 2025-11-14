В Подмосковье реализуют около 120 проектов гостиниц и отелей

Общий объем инвестиций оценивают в 740 млрд рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Порядка 120 проектов по строительству и модернизации гостиниц с общим объемом номерного фонда в 11 тыс. мест находятся на разных этапах реализации в Московской области. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Московская область всегда была местом привлечения туристов. Для того, чтобы отдых в регионе был комфортным, у нас в настоящее время реализуются порядка 120 проектов по строительству и модернизации гостиниц", - сказала Зиновьева.

По ее словам, общий объем инвестиций по реализуемым проектам оценивается в 740 млрд рублей. Благодаря их завершению номерной фонд гостиниц региона вырастет на 11 тыс. мест.

Зампред подчеркнула, что все проекты находятся в разной степени готовности, их ввод запланирован на ближайшие несколько лет. В частности, в Домодедове в 2028 году планируется ввести в эксплуатацию "Гольф-курорт Шишкино" на 410 мест. Объем инвестиций превышает 31 млрд рублей. В 2027 году может заработать Ziggurat resort & club в Волоколамске (5,8 млрд рублей инвестиций, 122 номера).