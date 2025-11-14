Премьер Румынии: национализация НПЗ "Лукойла" станет последним из всех вариантов

Илие Боложан добавил, что по этому вопросу существует рабочая группа

БУХАРЕСТ, 14 ноября. /ТАСС/. Национализация властями Румынии НПЗ Petrotel, который принадлежит компании "Лукойл", является "последним вариантом" для страны. Об этом заявил премьер-министр Румынии Илие Боложан в интервью телеканалу Euronews.

"Это был бы последний вариант, - сказал он. - Ситуация находится в определенной динамике. Существует рабочая группа по этому вопросу, но давайте посмотрим, какие решения будут приняты на глобальном уровне на будущей неделе, в особенности в США".

По словам премьера, в связи с НПЗ "Лукойл" в настоящее время существует два варианта: либо США согласятся с отсрочкой вступления в силу санкций с тем, чтобы в энергетическом секторе не возникло перебоев, либо активы "Лукойла" будут проданы. "В этот период ведутся переговоры как между ЕС и США, так и из страны [Румынии] с США на уровне экспертов <...>, чтобы понять, как будут действовать в предстоящий период, - сказал он. - Существует возможность отсрочки с тем, чтобы санкции были применены без серьезных перебоев <...>, или возможность заключения коммерческих сделок, которые позволят ввести санкции немедленно".

"Мы применяли эти санкции в Румынии в предыдущие годы, но в соответствии с решениями Еврокомиссии, а теперь мы должны их применить на основе решений США, - отметил премьер, - и это требует небольших изменений в законодательстве, которые мы сделаем, вероятно, на будущей неделе".

Глава правительства допустил, что санкции в отношении "Лукойла" могут отрицательно отразиться на румынские компаний, например, Romgaz. "Если не будет найдено коммерческое решение, то работа "Лукойла" в Румынии будет очень затруднительной, потому что любая компания, которая с ним работает, попадет под эти санкции, если не разделит четко финансовые потоки", - сказал он.

По мнению премьера, закрытие "Лукойла не приведет к росту цен на топливо в Румынии. "Этого не должно быть, - сказал Боложан. - <...> Доля "Лукойла" [на рынке топлива в Румынии] важна, но не настолько, чтобы создать серьезные проблемы". С другой стороны, считает он, санкции против "Лукойла" могут отразиться на рынках в регионе, где присутствие компании значительнее, - в Болгарии и Молдавии.

Проект нормативного акта об активах "Лукойла" в Румынии

Министр энергетики Богдан Иван сообщил в четверг, что министерство подготовило нормативный акт об активах "Лукойла" в Румынии. "Мы уже подготовили черновик нормативного акта, чтобы урегулировать эту новую ситуацию для румынского государства и всех стран, которые затронуты санкциями США, в прямой связи с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и с компанией", - сказал он.

Иван добавил, что документ составлен с тем, чтобы "в энергетическом секторе Румынии не было перебоев, чтобы не пострадали компании, которые имеют коммерческие отношения с "Лукойлом", и чтобы не было нехватки топлива на рынке". Этот нормативный акт должен получить отзывы министерства финансов, МИД и министерства экономики, после чего будет принят правительством.