На Чукотке в промпарке "Анадырь" расширят производственные мощности

Будет модернизирован склад площадью 830 кв. м и построено новое здание более 450 кв. м, сообщил глава региона Владислав Кузнецов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Создание новых производственных мощностей начнется в промпарке "Анадырь" на Чукотке в 2026 году. Будет модернизирован существующий склад площадью 830 кв. м и построено новое здание более 450 кв. м, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Кузнецов.

"В рамках реконструкции существующий каркасный ангар будет переоборудован в три современных цеха: деревообрабатывающий, по производству SIP-панелей и цех металлоконструкций. Также на территории промпарка появится здание из трех изолированных блоков для предприятий легкой промышленности. Для резидентов предусмотрим организацию складских зон, офисов и шоурумов. Новый производственный корпус планируем ввести в эксплуатацию до конца 2026 года", - написал Кузнецов.

По его словам, для экономики Чукотки промышленный парк играет ключевую роль: "Мы создаем новые возможности для местного малого и среднего бизнеса, дополнительные рабочие места. Это важный шаг к усилению экономической автономии региона и снижению зависимости от внешних поставок", - сообщил губернатор Чукотки.

Промышленный парк "Анадырь" представляет собой территорию, находящуюся в производственной зоне столицы Чукотки. Парк ориентирован на создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса. Основным профилем деятельности резидентов является пищевая промышленность.