Эксперт Коппалов: нехватка автоматизации мешает созданию цифровых двойников в ЛПК

Предприятиям необходимо организовать учет, отметил руководитель оргкомитета конференции Lesprom IT

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 ноября. /ТАСС/. Российским предприятиям в сфере лесопромышленного комплекса (ЛПК) необходимо полноценно внедрить автоматизацию, без этого невозможен переход на следующий этап - цифровизацию и создание цифровых двойников. Полноценная трансформация позволила бы сделать управление производственными процессами более эффективным и повысить рентабельность, поделился мнением с ТАСС руководитель оргкомитета конференции Lesprom IT Евгений Коппалов.

Цифровой двойник предприятия представляет собой виртуальную копию объекта. За счет высокой степени автоматизации сбора данных воссоздается его поведение в реальном времени. Это позволяет моделировать, анализировать и оптимизировать производственные процессы для повышения эффективности и принятия решения на основе имеющихся данных.

"Для начала нужно пройти и завершить этап автоматизации производства, создать платформу для цифровизации, постепенно добавлять ее элементы в свой бизнес, после этого переходить к цифровой трансформации. Почему-то мы очень торопимся и перескакиваем из младшей школы сразу в университет. К сожалению, на текущий момент еще есть предприятия, которые на начальном уровне автоматизации находятся. Им нужно организовать учет", - отметил эксперт, отвечая на вопрос о сложностях в цифровизации отрасли ЛПК.

По словам Коппалова, некоторые элементы цифровизации уже внедряются повсеместно. Один из таких инструментов - это фотофиксация с распознаванием образов, которая широко используется в отрасли. "Всем знакомый пример - фотографирование со смартфона лесовоза или штабеля. Система автоматически "прочитает" круглый лес с той или иной погрешностью. Этот элемент цифровизации, который с развитием данных систем и ФГИС ЛК того же, возможно, будет достаточно широко распространяться. Даже среди индивидуальных предпринимателей и маленьких компаний", - добавил эксперт.

Коппалов отметил, что одним из первых шагов на этапе цифровизации должно стать внедрение искусственного интеллекта и роботов. Однако это могут быть долгосрочные инвестиции, эффект от которых очевиден не сразу. Российским разработчикам в таких условиях очень важно объяснять, какую выгоду бизнесу приносит их инструмент.

"Там, где можно подключать нейросеть и добавить себе помощника в принятие решений, это, конечно же, нужно делать. Это окупится в разы. Но в данном случае мы как раз зачастую упираемся в то, что во всех этих проектах требуется сразу обосновать окупаемость и финансовый подход. Пока российские производители программного обеспечения не научились это делать", - добавил собеседник агентства.

О конференции

Конференция Lesprom.IT ежегодно проходит осенью в Петрозаводске. Она объединяет экспертов в сфере цифровизации ЛПК и ЦБК из разных регионов и направлена на выработку различных решений в сфере автоматизации предприятий, а также поиск ответов на проблемные вопросы отрасли.