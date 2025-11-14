На Камчатке в 2026 году начнут строить насосную станцию для очистки бухты

Одновременно будут реконструировать действующие очистные сооружения "Чавыча"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Канализационно-насосную станцию (КНС) для очистки Авачинской бухты начнут строить в 2026 году на Камчатке в районе Сероглазка. Это будет сделано для стабилизации экосистемы акватории, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"В рамках мастер-плана развития Петропавловск-Камчатского в 2026 года начнется строительство КНС "Сероглазка", - рассказали в правительстве Камчатки.

Там добавили, что одновременно будут реконструированы действующие очистные сооружения "Чавыча". При этом отмечается, что ситуация с загрязнением Авачинской бухты продуктами жизнедеятельности человека далека от критической.

Авачинская бухта - крупная незамерзающая бухта Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки. Является главными транспортными воротами Камчатского края. Основной порт - город Петропавловск-Камчатский, обслуживает рыболовные, туристические и грузовые суда.