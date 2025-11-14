Суточно.ру: аренда загородных домов на новогодние праздники подорожала на 5%

Дороже всего аренда домов обходится в Московской области - 23,5 тыс. рублей за сутки, сообщили аналитики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Аренда загородных домов в России на новогодние праздники в среднем подорожала на 5%, до 16,5 тыс. в сутки. Об этом ТАСС сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.

"Средняя стоимость аренды загородного дома на эти новогодние праздники в целом по России составила 16,5 тыс. рублей за сутки. Это на 5% выше, чем годом ранее", - говорится в материалах.

По данным аналитиков, дороже всего аренда домов обходится в Московской области - 23,5 тыс. рублей за сутки. Во Владимирской области средняя ставка составляет 23,6 тыс. рублей, в Кемеровской - 23 тыс. рублей, в Ленинградской - 18,5 тыс. рублей, в Ярославской - 17,5 тыс. рублей, в Карачаево-Черкесии - 17,5 тыс. рублей, в Карелии - 15,8 тыс. рублей, в Краснодарском крае - 14 тыс. рублей, в Адыгее - 12,7 тыс. рублей, в Ставропольском крае - 9 тыс. рублей за сутки.

Согласно исследованию, сильнее всего за год цены выросли во Владимирской области (+29%), в Кемеровской области (+19%) и в Карачаево-Черкесии (+18%). В Ярославской области прирост составил 10%, в Карелии - 8%, в Ставропольском крае - 10%, в Московской области - 6%, в Адыгее - 3%, в Ленинградской области - 2%. Снижение цены зафиксировано только в Краснодарском крае (-11%).

Несмотря на высокий спрос цены выросли не во всех регионах РФ, а в некоторых даже упали, рассказал ТАСС директор по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру Айрат Мусин. "В Подмосковье и Ленинградской области цены и так довольно высокие, при этом очень большое предложение, это сдерживает дальнейший рост. Во Владимирской и Кемеровской областях, наоборот, сравнительно ограниченное предложение при высоком спросе, поэтому цены пошли заметно вверх. Что касается Краснодарского края, здесь рост ставок также сдерживает большой объем предложения и то, что часть туристов переориентировалась на другие регионы. Как результат, средняя ставка в целом по стране выросла на 5%, до 16,5 тыс. рублей за сутки", - рассказал собеседник агентства.

В среднем россияне арендуют загородные дома на три дня и тратят на проживание 49,5 тыс. рублей. Большинство бронирований приходится на даты с 30 декабря по 2 января.