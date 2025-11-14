Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии рос на 0,13%

К 07:10 мск показатель ускорил рост и находился на отметке 2 547,62 пункта

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,13% и находился на уровне 2 546,67 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 547,62 пункта (плюс 0,17%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.