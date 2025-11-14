Почти 50% автобусов "Камаза" в 2025 году будут на газомоторном топливе

Директор по пассажирскому транспорту ПАО "Камаз" Руслан Козадаев добавил, что предприятие заключило крупные контракты с компанией "Газпром"

УЛЬЯНОВСК, 14 ноября. /ТАСС/. "Камаз" планирует произвести 2 тыс. автобусов по итогам 2025 года, почти половина из них будет на газомоторном топливе. Об этом сообщил ТАСС директор по пассажирскому транспорту ПАО "Камаз" Руслан Козадаев.

"Мы хотим выйти на две тысячи единиц техники, в том числе и совместный продукт (ПАО "Камаз" и ульяновского завода "Симаз" - прим. ТАСС) Vega наш. Почти половина из этого количества - машины на газомоторном топливе", - сказал собеседник агентства.

Козадаев добавил, что предприятие заключило крупные контракты с компанией "Газпром". "Мы для них выполняем заказ по производству вахтовых мастерских, пригородных автобусов, вахтовых автобусов. То есть там количество достаточно большое", - пояснил он.

Собеседник агентства добавил, что городские пригородные автобусы также есть "в газовом исполнении".

Совместный проект с "Симазом"

Козадаев назвал в числе успешных проектов новые полунизкопольные автобусы Vega. Они производятся ПАО "Камаз" совместно с ульяновским предприятием ООО "Симаз".

"У "Камаза" не было никогда автобусов среднего класса переднемоторной компановки, но благодаря компании "Симаз" этот проект появился. И появилась уже машина, так сказать, в железе. Поэтому этот проект будем развивать. Порядка 150 машин продано и уже эксплуатируется на территории России", - отметил он.

Козадаев добавил, что в следующем году предполагается почти вдвое увеличить количество производимых автобусов. "Техника понравилась эксплуатантам. В этот проект верим", - уточнил он.