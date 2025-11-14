"ЮKassa": оборот онлайн-площадок в распродажу 11.11 вырос на треть

Средний чек увеличился на 4% до 1 767 рублей, сообщили аналитики

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Оборот российских онлайн-магазинов в ходе распродажи 11 ноября вырос на треть, а средний чек увеличился на 17% и вырос до 1 697 рублей год к году. Об этом сказано в исследовании "ЮKassa" (сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании "ЮMoney"), текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"С 10 по 12 ноября оборот онлайн-магазинов вырос на 34% по сравнению с прошлым периодом распродажи 2024 года (с 9 по 11 ноября). Число оплат стало больше на 14%, а средний чек увеличился на 17% и вырос до 1 697 рублей", - говорится в сообщении.

При этом в день распродажи 11 ноября оборот онлайн-магазинов вырос на 12%, а число оплат - на 7%. Средний чек увеличился на 4% до 1 767 рублей, отметили аналитики.

По данным экспертов, одежда остается традиционным лидером спроса. Наибольший рост показала категория женской одежды: 11 ноября ее оборот вырос на 38% год к году, число оплат - на 9%, а средний чек - на 26%, составив 15 779 рублей. В общей категории одежды оборот и количество оплат в день распродажи показал снижение на 10% год к году, но средний чек не изменился. Оборот в сегменте автозапчастей в день распродажи вырос на 3% год к году, а зоотоваров - на 15 %.

Сфера услуг стала ключевым драйвером роста. Оборот массажных услуг 11 ноября увеличился на 47%, а за три дня по сравнению с обычными днями - на 54%. Парикмахерские и салоны красоты показали рост на 45% в день распродаж и на 30% за три дня. Кроме того, отмечается всплеск интереса к фотостудиям: в день распродажи их оборот увеличился на 70%.

По данным исследования, россияне также активно планируют отдых и саморазвитие. Оборот спортивных лагерей и баз отдыха в день распродажи вырос на 61%, а бизнес-курсов - вдвое. Помимо этого в сфере досуга наблюдался ажиотаж: оборот билетных агентств вырос почти в 2,5 раза, а театральных касс - на 16%.

Об исследовании

Были проанализированы платежи, совершенные с 10 по 12 ноября 2025 года и с 9 по 11 ноября 2024 года. Для сравнения аналитики также изучили активность покупателей в обычные дни, с 5 по 7 ноября 2025 года.