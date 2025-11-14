В Красноярском крае выплаты контрактникам повысили до 3,1 млн рублей

Повышенная выплата положена жителям, заключившим контракт с МО РФ с 10 ноября по 26 декабря

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Красноярского края повысили с 1,7 до 3,1 млн рублей региональную выплату контрактникам из этого региона. Об этом сообщает правительство Красноярского края

"Размер краевой единовременной выплаты контрактникам в Красноярском крае вырос на 1,4 млн рублей и теперь составляет 3,1 млн рублей. Повышенная выплата положена жителям, заключившим контракт с МО РФ с 10 ноября по 26 декабря", - говорится в сообщении.

С августа 2025 года размер выплаты составлял 1,7 млн рублей.

В Красноярском крае действует пакет мер социальной поддержки участников СВО и их семей, включая льготы при оплате услуг ЖКХ и налогов, получение детьми образования, медицинского и социального обслуживания, посещение государственных спортивных и культурных мероприятий.