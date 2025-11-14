В ВТБ назвали направления, в которых будет востребована биометрия

Заместитель президента - председателя правления банка Вадим Кулик рассказал, что технология получит развитие в цифровых помощниках, ИИ-ассистентах, а также в интеграции в государственные сервисы

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Технология биометрии на горизонте до 2030 года получит развитие в таких направлениях, как цифровые помощники, ИИ-ассистенты и агенты, а также интеграция в государственные сервисы и услуги маркетплейсов. Такое мнение на полях форума "Цифровые решения" озвучил ТАСС заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

"Биометрические технологии сегодня переживают один из витков своего развития. Помимо непосредственно офлайн-оплаты товаров и услуг по биометрии, контроля доступа на какие-либо объекты, эти технологии будут развиваться в принципиально разных сегментах. Основными станут развитие всевозможных цифровых помощников, ИИ-ассистентов и агентов, интеграция во всевозможные государственные сервисы, а также развитие услуг маркетплейсов", - сказал Кулик.

По мнению эксперта, в будущем взаимодействие искусственного интеллекта с пользователями будет становиться все более нативным благодаря развитию биометрии.

"Последние разработки в робототехнике говорят о том, что мы переходим от механической мимики и жестикуляции антропоморфных роботов к максимально очеловеченным движениям в коммуникациях с пользователями, - отметил зампредседателя правления ВТБ. - Биометрия позволит ИИ-помощникам все более четко интерпретировать малейшие изменения в поведении клиента - когда он, например, находится под каким-либо давлением, и рядом с ним находится посторонний человек. А это ключ к развитию антифрод-систем, которые крайне важны при оказании финансовых услуг".