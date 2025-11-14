В России появится платформа биометрических сервисов "Мигом"

Она предназначена для повседневного использования, сообщили в Центре биометрических технологий, оператора Единой биометрической системы

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Платформа биометрических сервисов "Мигом", которая будет предназначена для повседневного использования, появится в России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центра биометрических технологий, оператора Единой биометрической системы.

"В России создают платформу биометрических сервисов "Мигом", предназначенных для повседневного использования. Новую линейку услуг на базе Единой биометрической системы представили вице-премьеру Дмитрию Григоренко на форуме "Цифровые решения" в Москве", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в платформу вошли сервисы заселения в гостиницу без паспорта, безбарьерного прохождения предполетных проверок, быстрой посадки на поезд, самообслуживания в МФЦ, подтверждения возраста при покупке товаров 18+ и ряд других. "Часть услуг уже введена в эксплуатацию, часть - проходит технические испытания и пользовательское тестирование", - отметили в пресс-службе.

По словам генерального директора Центра биометрических технологий, оператора Единой биометрической системы, Владислава Поволоцкого, параллельно продолжается работа над сервисами быстрой посадки на поезд и самолет. "Планируем ввести их в эксплуатацию в 2026 году", - сказал он.

Сервисы "Мигом", как сообщили в пресс-службе, станут альтернативой предъявлению бумажных документов, позволят существенно сократить время обслуживания при получении государственных и коммерческих услуг. Так, для всех сервисов предусмотрена единая точка подключения, а также возможность централизованного управления согласиями на обработку данных через инфраструктуру "Госуслуг". "Стиль платформы "Мигом" разработан студией Артемия Лебедева на основе кабинетных и качественных исследований, а также анализа мирового опыта внедрения сервисов с применением биометрических технологий", - заключили в пресс-службе.