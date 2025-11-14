В Уфе были задержаны 25 ночных и утренних рейсов

В аэропорту были введены ограничения

Редакция сайта ТАСС

УФА, 14 ноября. /ТАСС/. Прибытие 10 ночных и утренних авиарейсов задерживается в аэропорту в Уфе. Также отложен вылет 15 утренних рейсов, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

"Москва (Шереметьево) - Челябинск. Статус: задержка", - указано в информации об одном из авиарейсов, который должен был прибыть в Уфу в 03:20 (01:20 мск), но отложен на 10:50 (08:50 мск).

Кроме того, задерживается прилет утренних рейсов Минеральные Воды - Челябинск, Москва (Внуково) - Нижнекамск, Санкт-Петербург (Пулково) - Челябинск, Санкт-Петербург (Пулково) - Ижевск, авиарейсы из Сургута, Самарканда (Узбекистан), Норильска, Москвы. В Уфе был отложен вылет самолетов в Новый Уренгой, Екатеринбург, Игарку (Красноярский край), Бованенково (Ямало-Ненецкий автономный округ), Сочи, Москву, Тбилиси (Грузия), Санкт-Петербург, Самарканд (Узбекистан).

Ранее в Росавиации сообщали о введении ограничений на прием и вылет самолетов в аэропорту Уфы, сейчас они сняты.