Правкомиссия обсудила модель либерализации цен на энергию дальневосточных ГЭС

На заседании также были рассмотрены предложения по сдвигу сроков поставки энергии ВИЭ-объектами по договорам о предоставлении мощности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия обсудила постепенную либерализацию цен на электроэнергию ГЭС Дальнего Востока до 2030 года с направлением полученных средств на инвестиции, сообщил кабмин РФ.

"Обсуждались механизмы поэтапного увеличения доли продажи электроэнергии и мощности гидроэлектростанциями на оптовом рынке Дальневосточного региона по свободным (нерегулируемым) ценам. Была предложена модель постепенного увеличения доли продажи до 2030 года с направлением дополнительных средств, полученных в результате продажи электроэнергии, на финансирование инвестиционных проектов по развитию электроэнергетической инфраструктуры Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании рассмотрены предложения по сдвигу сроков поставки энергии ВИЭ-объектами по договорам о предоставлении мощности. Это необходимо в том числе для переноса сроков реализации ряда проектов по покрытию перспективного спроса на электроэнергию на Дальнем Востоке, отметили в правительстве.

По итогам заседания вице-премьер РФ Александр Новак призвал Минэнерго совместно с заинтересованными профильными ведомствами и энергокомпаниями продолжать взаимодействие для своевременного решения возникающих вопросов в работе энергетического сектора. "Особое внимание следует уделить необходимости координации действий всех участников рынка с целью снижения рисков и обеспечения баланса интересов государства, бизнеса и потребителей", - говорится в сообщении.