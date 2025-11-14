Набиуллина заявила об осторожности ЦБ при снижении ключевой ставки

Глава регулятора отметила необходимость обеспечить сбалансированные темпы роста экономики и низкую инфляцию

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Сергей Фадеичев/ ТАСС

АЛМА-АТА, 14 ноября. /ТАСС/. Банк России снижает ключевую ставку аккуратно и осторожно, пытается "пройти между Сциллой и Харибдой". Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Конгрессе финансистов Казахстана.

"Да, мы проводили жесткую денежно-кредитную политику, но с лета ее несколько смягчаем, делаем это аккуратно, осторожно. Вызов для нас - пройти, как у нас говорят очень часто, между Сциллой и Харибдой, поддержать и снизить инфляцию, но понимать, что рост должен перейти от очень высоких темпов к сбалансированным темпам роста", - сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что задача ЦБ и правительства - в тесном взаимодействии обеспечить сбалансированные темпы роста экономики и низкую инфляцию.

"Я надеюсь что вместе с правительством мы сможем достичь этих целей", - сказала она.