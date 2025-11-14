Дальневосточные компании МСП привлекли более 50 млрд рублей с начала 2025 года

Это было сделано при помощи инструментов участников Национальной гарантийной системы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Малый и средний бизнес Дальнего Востока привлек 50,8 млрд рублей с начала 2025 года при помощи инструментов участников Национальной гарантийной системы (НГС). Объем финансовой поддержки МСП увеличился на 2,5 млрд рублей (5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

"Основным растущим вектором развития сегмента МСП на Дальнем Востоке с начала года стали инвестиционные проекты. Объем привлеченного финансирования на их реализацию по сравнению с прошлым годом вырос на 44% до 19,2 млрд рублей. При этом в регионе сама доля инвестпроектов в структуре господдержки в рамках НГС выросла с 27,7% до 37,7%. То есть местный бизнес активно инициирует и реализует долгосрочные инициативы, используя финансовое плечо государства", - заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Наибольший прирост объема финансирования с использованием инструментов НГС отмечен в научно-технической сфере (в 3,2 раза), в области реализации инфраструктурных проектов (1,7 раза), в обрабатывающем производстве (11%).

"Корпорация МСП системно развивает инструменты и механизмы для развития бизнеса на Дальнем Востоке как в одном из стратегически значимых регионов страны. С 2021 по 2024 год ее [поддержки] объем вырос почти в два раза, в этом году динамика сохраняется. Кредитно-гарантийная поддержка участников НГС позволила банкам активнее предоставлять местным МСП заемное финансирование, несмотря на повышенный уровень риска", - продолжил он.

Наибольший объем средств, по данным Корпорации МСП, привлекли предприятия в сфере инфраструктурного строительства (23 млрд рублей), компании, специализирующиеся на реализации различных видов продукции (9 млрд рублей), обрабатывающие производства (6 млрд рублей), транспортные и логистические организации (4 млрд рублей), а также МСП в сфере научных и технических услуг (3,5 млрд рублей).