ЦБ рассматривает цифровизацию финансовой сферы как приоритет

Это благо для всей экономики и людей, уверена глава регулятора Эльвира Набиуллина

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

АЛМА-АТА, 14 ноября. /ТАСС/. Банк России рассматривает цифровизацию финансовой сферы как приоритет, это благо для всей экономики, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Конгрессе финансистов Казахстана.

"Мы цифровизацию финансовой сферы рассматриваем как приоритет, потому что это благо для всей экономики и для людей. Это позволяет существенно снижать и упрощать транзакции в экономике", - сказала она.