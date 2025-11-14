Набиуллина: снижение ставок не приведет к притоку денег на рынок

Глава ЦБ подчеркнула, что регулятор аккуратно подходит к снижению ключевой ставки

Редакция сайта ТАСС

АЛМА-АТА, 14 ноября. /ТАСС/. Снижение ставок по вкладам вслед за смягчением денежно-кредитной политики Банка России не должно привести к тому, что деньги с банковских депозитов "хлынут" на потребительский рынок и ускорят инфляцию. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Конгрессе финансистов Казахстана.

"Были опасения в прессе, что если Центральный банк начнет смягчать денежно-кредитную политику, ставки по вкладам будут снижаться, накопленные на депозитах средства хлынут на потребительский рынок, цены вырастут и инфляция опять вырастет. Но я думаю, что этого не произойдет", - сказала глава ЦБ РФ.

Набиуллина подчеркнула, что регулятор аккуратно подходит к снижению ключевой ставки. Кроме того, часть средств с депозитов может быть направлена на покупку финансовых активов и на рынок недвижимости, отметила она.