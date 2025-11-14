ЕИПП: в Краснодоне планируют построить два логистических центра на 42,2 га

Это улучшит логистические связи с соседними регионами, а также повысит долю грузооборота

ЛУГАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Единый институт пространственного планирования (ЕИПП) РФ предлагает построить в Краснодонском муниципальном округе ЛНР два транспортно-логистических центра на общей площади более 42,2 га в рамках разработки генплана. Об этом сообщается в Telegram-канале ЕИПП.

"Единый институт пространственного планирования РФ в рамках разработки генерального плана Краснодонского муниципального округа Луганской Народной Республики предлагает построить два транспортно-логистических центра: в городе Краснодоне вблизи проспекта 60 лет СССР и участка железнодорожной линии "Родаково - Лутугино - Изварино". Его площадь составит 24,46 га. В районе пгт Северо-Гундоровский вблизи автомобильной дороги регионального значения. Его площадь составит 17,79 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что планируемые мероприятия улучшат логистические связи с соседними регионами, а также повысят долю грузооборота, который проходит через Краснодонский муниципальный округ.