Не отвечающая санитарным нормам продукция не подпадает под снижение НДС

Прецедентом стал ввоз коммерческой организацией на территорию ЕАЭС сгущенного молока из Ирана

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Верховный суд России исключил применение пониженной ставки НДС в отношении импортируемой продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям. Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, такое решение вынесла Судебная коллегия по экономическим спорам, рассмотрев спор о применении пониженной ставки НДС к ввозимой продукции.

Коммерческая организация ввезла на территорию ЕАЭС сгущенное молоко из Ирана. При проверке Россельхознадзор выявил, что продукция не соответствует ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС. И в июле 2023 года Московская таможня потребовала от организации заплатить полагающиеся сборы в бюджет. Инспекторы указали, что продукция не соответствует санитарным нормам и не может использоваться в продовольственных целях, значит НДС должен уплачиваться в полном объеме по ставке 20%, и направили в адрес компании уведомления о неуплаченных платежах на сумму 7,9 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы поддержал позицию таможни, но суды апелляционной и кассационной инстанций удовлетворили требования компании, применив льготный режим налогообложения в отношении спорных товаров.

Верховный суд России не согласился с выводами судов апелляционной и кассационной инстанций. Высшая судебная инстанция отметила, что пониженная ставка НДС обусловлена социальной значимостью ряда товаров и введена государством в целях их доступности для потребителей. Она не может распространяться на товар, ввоз которого запрещен на территорию ЕАЭС в связи с непредставлением документа, подтверждающего прохождение фитосанитарного контроля. В связи с этим Верховный суд отменил постановления апелляционной и кассационной инстанций и оставил в силе решение суда первой инстанции, по которому компания должна уплатить НДС в полном объеме по ставке 20%.