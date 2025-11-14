Telegram 13 ноября заблокировал более 500 тыс. групп и каналов

С начала ноября 2025 года мессенджер уже заблокировать 2,81 млн групп и каналов

© Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Мессенджер Telegram 13 ноября заблокировал сразу более 500 тыс. групп и каналов, что стало максимальным показателем с начала февраля текущего года, говорится в отчете на сайте мессенджера.

Так, с начала ноября 2025 года мессенджер уже заблокировал 2,81 млн групп и каналов. При этом 13 ноября число заблокированных каналов составило 519,645 тыс., что является максимальным показателем с 5 февраля, когда значение было на уровне 490,433 тыс.

Всего с начала 2025 года было заблокировано 34,913 млн групп и каналов, в том числе 207,772 тыс. групп и каналов, связанных с терроризмом.

"Telegram ежедневно блокирует десятки тысяч групп и каналов и удаляет миллионы единиц контента, нарушающего условия использования, включая призывы к насилию, распространение материалов, содержащих сцены жестокого обращения с детьми, и торговлю незаконными товарами", - говорится в сообщении.

С 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и контроль на основе машинного обучения. В начале 2024 года эта функция была дополнительно расширена за счет внедрения передовых инструментов модерации на основе искусственного интеллекта, отмечается в сообщении.