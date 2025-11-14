В некоторых регионах построят новые электроподстанции и дополнительные ЛЭП

Речь, в частности, идет о строительстве и реконструкции электроподстанций в Амурской, Мурманской и Иркутской областях

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ добавило в схему территориального планирования в области энергетики еще 25 объектов, речь идет о строительстве и реконструкции электроподстанций, размещении дополнительных линий электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Правительство продолжает создавать условия для развития энергетической инфраструктуры и электроэнергетической отрасли в целом. Подписано распоряжение о включении еще 25 объектов в схему территориального планирования России в области энергетики", - говорится в сообщении.

Речь, в частности, идет о строительстве и реконструкции электроподстанций в Амурской, Мурманской и Иркутской областях для повышения надежности энергоснабжения домохозяйств и предприятий, а также о размещении дополнительных линий электропередачи еще в 11 регионах. Среди них Республика Коми, Амурская, Иркутская, Ленинградская, Мурманская, Московская, Нижегородская, Свердловская, Запорожская и Херсонская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

В Красноярской крае и Амурской области, уточнили в правительстве, запланировано строительство вторых электространций. Это позволит увеличить потенциал регионов в сфере возобновляемой энергетики.

"Главная задача схемы территориального планирования в области энергетики - создать условия для расширения энергетической инфраструктуры, которая оказывает влияние и на социально-экономическое развитие страны. На основе этого документа формируются комплексные планы развития региональной инфраструктуры, что позволяет субъектам более эффективно реализовывать социальные и экономические инициативы", - пояснили в кабмине и добавили, что схема территориального планирования также необходима для резервирования свободных участков для размещения объектов энергетики федерального значения, которые планируется реконструировать или построить.