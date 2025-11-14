Трутнев: мастер-планы российских поселков на Шпицбергене разработаны

Они представлены "Востокгоспланом" совместно с ГТ "Арктикуголь", отметил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Мастер-планы по развитию поселков российского присутствия на архипелаге Шпицберген разработаны и представлены. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"На прошлом заседании комиссии в сентябре 2024 года было дано поручение о подготовке мастер-плана развития поселков российского присутствия на Шпицбергене. "Востокгоспланом" совместно с ГТ "Арктикуголь" соответствующие мастер-планы были разработаны и представлены", - говорится в сообщении по итогам заседания правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген.

Основной российской компанией на архипелаге является "Арктикуголь". "Основной российской компанией, осуществляющей хозяйственную деятельность на Шпицбергене, является ФГУП "ГТ "Арктикуголь". Компания занимается добычей угля, обслуживанием судов, развитием туризма, содействует научным исследованиям. Последние несколько лет предприятие работает в условиях санкций со стороны Норвегии", - сказал Трутнев.

Россия ведет экономическую деятельность на Шпицбергене более 90 лет. В 1931 году был основан государственный трест "Арктикуголь", который добывает 120 тыс. тонн угля в год. Компания владеет на Шпицбергене территорией в 251 кв. км.