ЦБ учтет на заседании по ставке динамику корпоративного кредитования

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов отметил, что в июле - августе был "сильный всплеск" по динамике таких кредитов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Динамика корпоративных кредитов будем обсуждаться на декабрьском заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке в числе важнейших факторов. Об этом сообщил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии в Екатеринбурге.

"Я думаю, что на декабрьском заседании динамика корпоративного кредита будет прямо очень важной историей, будем ее очень сильно обсуждать", - сказал он.

Тремасов пояснил, что в июле - августе был "сильный всплеск" по динамике таких кредитов, в сентябре рост притормозил, а в октябре опять фиксировался сильный рост. Таким образом, в третьем квартале были замечены очень высокие темпы корпоративного кредита, сопоставимые с 2024 годом, отметил он. Тремасов назвал такую динамику "небанальной".

"Если смотреть неподготовленным взглядом, она может вызывать много вопросов. После того как мы ставку подняли в конце прошлого года, действительно, корпоративный кредит <…> в первом квартале, можно сказать, стоял - корпоративный кредитный портфель демонстрировал очень вялую динамику. Летом мы видели и бум на рынке корпоративных облигаций. То снижение ставок, которое произошло к середине года, для многих предприятий оказалось достаточным, чтобы вызвать повышенный спрос на кредит - действительно, смягчение денежных кредитных условий привело к "оживлению" кредита. Но были и другие факторы, наша экономика характеризуется достаточно большим объемом различных льготных государственных программ, и это фактор, который тоже нельзя не учитывать", - пояснил он.

Тремасов добавил, что семейная ипотека по-прежнему бурно "драйвит" сектор ипотечного кредитования. "Но что интересно, пошло вверх и розничное кредитование. Сейчас даже под эти ставки объем выдаваемых кредитов по рыночной ипотеке превысил уже 100 млрд рублей в месяц. Даже при этих ставках мы видим, что спрос существует", - указал он.