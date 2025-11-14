ЦБ выпустит памятную монету к 50-летию посадки спускаемых аппаратов на Венеру

Ее запустят в оборот 17 ноября

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Банка России

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Банк России выпустит 17 ноября в обращение памятную серебряную монету "50-летие мягкой посадки спускаемых аппаратов на Венеру и получения панорамных изображений поверхности Венеры" серии "Космос". Номинал монеты составит 3 рубля, говорится в сообщении регулятора.

"В 1975 году космические аппараты "Венера-9" и "Венера-10" совершили посадку на вторую по удаленности от Солнца планету и передали на Землю первые фотографии с изображением ее поверхности", - говорится в сообщении Банка России.

Серебряная монета имеет форму круга диаметром 39 мм. Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 925. Тираж монеты - 3 тыс. штук. Она изготовлена качеством "пруф".

На лицевой стороне монеты - рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2025 г.", обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения автоматической межпланетной станции "Венера-9" и спускаемого аппарата на фоне цветного изображения Венеры. На монете также имеются надписи: по окружности - "Первые фотографии поверхности Венеры" и "Венера-9, 10", в центральной части - "1975". Боковая поверхность памятной монеты рифленая.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.