В четырех районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур

Урожай погиб ориентировочно на площади 5 тыс. га, сообщил начальник отдела растениеводства регионального министерства сельского хозяйства Роман Катников

ЧИТА, 14 ноября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в четырех районах Забайкальского края из-за гибели сельхозкультур после снегопада. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела растениеводства регионального министерства сельского хозяйства Роман Катников.

Снегопад прошел на территории Забайкальского края 7-8 ноября. Тогда выпало 6-10 мм осадков, что составило от одной до двух месячных норм осадков.

"Режим ЧС регионального характера введен в Читинском, Нерчинском, Чернышевском и Шилкинском районах, чтобы была возможность выплатить фермерам страховые компенсации. Урожай погиб ориентировочно на площади 5 тыс. га", - сказал Катников.

По данным пресс-службы Минсельхоза Забайкалья на 6 ноября, кампания по уборке зерновых культур в Забайкалье была завершена на 89%, оставалось убрать зерно на площади 7,2 тыс. га. После снегопада уборочную кампанию поставили на паузу, поскольку техника не могла зайти в поля.