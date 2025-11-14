Чистый убыток "Селигдара" по МСФО за девять месяцев снизился до 7,67 млрд рублей

Консолидированная выручка компании увеличилась на 44%

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Чистый убыток ПАО "Селигдар" по МСФО за девять месяцев 2025 года снизился до 7,67 млрд рублей против 10,1 млрд рублей убытка годом ранее, сообщила компания.

EBITDA "Селигдара" за отчетный период выросла на 53%, до 29,6 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 48%.

Консолидированная выручка "Селигдара" увеличилась на 44%, до 61,8 млрд рублей. На рост выручки существенное влияние оказало увеличение продаж произведенного золота и концентратов, содержащих олово, медь и вольфрам в натуральном выражении, а также рост средней цены реализации концентратов на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры, пояснила компания.

Реализация произведенного золота, учитываемая в консолидированной выручке по МСФО, в отчетном периоде составила 6,243 тонны по сравнению с 5,485 тонны годом ранее.

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.