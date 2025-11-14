Новые регуляторные соглашения в электроэнергетике заключили 19 регионов

Это будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в развитие инфраструктуры

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала заключение 19 новых регуляторных соглашений в сфере электроэнергетики. Их принятие будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в развитие инфраструктуры регионов, говорится в сообщении ведомства.

Регуляторные соглашения вступят в силу с 2026 года в Севастополе, республиках Алтай, Бурятия и Саха (Якутия), Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях. Изменения также начнут действовать в Астраханской, Вологодской, Калининградской, Московской, Мурманской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Челябинской областях.

ФАС также согласовала заключение шести дополнительных соглашений к ранее действовавшим в Москве, Архангельской, Новгородской, Пензенской и Ульяновской областях.

"В соответствии с регуляторным соглашением сетевая организация должна оказывать услуги по передаче электрической энергии и достичь плановых показателей надежности и качества, уровня потерь и реализовать инвестиционную программу. В свою очередь, регулирующий орган обязуется устанавливать долгосрочные тарифы, которые позволят обеспечить выполнение обязательств сетевой организации", - пояснили в службе.

В Красноярском крае, Астраханской и Оренбургской областях такая мера даст возможность сбалансировать тарифную политику с помощью установки тарифов на передачу электроэнергии на экономически обоснованном уровне, подчеркнули в ФАС. "В конечном итоге это позволит создать устойчивую базу для инвестиционного роста и обновления электросетевого хозяйства региона. Соответствующими соглашениями предусмотрена реализация дополнительных инвестиционных мероприятий", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению правительства РФ, принятому в августе 2023 года, регуляторные соглашения заключаются между территориальными сетевыми организациями (ТСО) и региональными тарифными органами. Документы подлежат обязательному согласованию с ФАС России для предотвращения необоснованного роста цен на электроэнергию.

О регуляторных соглашениях

После заключения соглашения ТСО обязана поставлять электроэнергию, достигать необходимых плановых показателей, а также выполнять установленную инвестиционную программу.

В свою очередь, регулирующий орган утверждает долгосрочные тарифы не менее чем на пять лет. Принцип работы регуляторных соглашений - "тариф в обмен на инвестиции". Это значит, что тариф на электроэнергию не повышается, а происходит внутреннее перераспределение в структуре его затрат, пояснили в антимонопольном ведомстве.

Ранее замглавы ФАС Виталий Королев сообщал, что регуляторные соглашения могут внедрить для предприятий коммунальной сферы РФ. При заключении таких соглашений организация обязуется оказывать услуги снабжения, достигать плановых показателей и реализовать инвестиционную программу, в то время как регулирующий орган должен устанавливать долгосрочные тарифы. По словам Королева, изменения в законодательство уже подготовлены и в настоящее время обсуждаются с органами власти.